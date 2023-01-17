Кукина Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукина Мария Федоровна

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Место рождения

Песковатка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

07.03.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Песковатка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Зацепина Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Зацепин Иван Степанович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Зацепина Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Зацепин Иван Степанович

Рождение ребёнка
29.06.1939

Сын: Зацепин Валерий Иванович

Отец ребёнка: Зацепин Иван Степанович

Бракосочетание
22.08.1949

Муж: Зацепин Иван Степанович

Песковатка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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