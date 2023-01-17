Кукина Мария Федоровна
Место рождения
Дата рождения07.03.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Зацепина Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Зацепин Иван Степанович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Зацепина Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Зацепин Иван Степанович
Рождение ребёнка
29.06.1939
Отец ребёнка: Зацепин Иван Степанович
Бракосочетание
22.08.1949
Смерть
Неизвестно