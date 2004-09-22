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Бурхонова Альфина Зайнуддиновна
Бурхонова Альфина Зайнуддиновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.09.2004
Пол
Женский
Отец
Бурхонов Зайнуддин Садурддинович
1964 г.р.
Мать
Бурхонова Дифина Равиловна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.2004
Отец:
Бурхонов Зайнуддин Садурддинович
Мать:
Бурхонова Дифина Равиловна
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