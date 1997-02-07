Матушкина Раиса Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1997
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.08.2017
Муж: скрыто настройками приватности
г. Фролово Волгоградская область
Рождение ребёнка
26.10.2021
Дочь: Матушкина Софья Алексеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности