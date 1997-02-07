Матушкина Раиса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матушкина Раиса Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1997

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.08.2017

Муж: скрыто настройками приватности

г. Фролово Волгоградская область
Рождение ребёнка
26.10.2021

Дочь: Матушкина Софья Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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