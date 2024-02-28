Стативкин Михаил Егорович
Место рождения
Дата рождения19.05.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1843
Отец: Стативкин Егор Архипов
Крещение
20.05.1843
Восприемники: ОНОЙ ЖЕ СТАНИЦЫ КАЗАК ГЕРАСИМ ФЕДОРОВ ЛИПКИН И КАЗАКА ПЕТРА ФЕДОРОВА СТРИЖИКОЗИНА ЖЕНА ЕГО ЕЛЕНА НИКИТИНА
Бракосочетание
22.01.1861
Witnesses:ПО ЖЕНИХУ ПОРУЧИТЕЛИ АЛЕКСЕЙ И ФЕДОР СТРЕЖЕКОЗИНЫ И ПО НЕВЕСТЕ КАЗАКИ ЕФИМ ШЕСТАКОВ И АБРАМ НАБОКИН
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Параскева Михайлова
Мать ребёнка: Стативкина Ефросинья Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стативкин Гавриил Михайлович
Мать ребёнка: Стативкина Ефросинья Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стативкин Прокофий Михайлов
Мать ребёнка: Стативкина Ефросинья Федорова
Смерть
Неизвестно