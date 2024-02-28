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Стативкин Михаил Егорович

Место рождения

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

19.05.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1843

Отец: Стативкин Егор Архипов

Мать: Стативкина Мавра Артемовна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
20.05.1843
Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: ОНОЙ ЖЕ СТАНИЦЫ КАЗАК ГЕРАСИМ ФЕДОРОВ ЛИПКИН И КАЗАКА ПЕТРА ФЕДОРОВА СТРИЖИКОЗИНА ЖЕНА ЕГО ЕЛЕНА НИКИТИНА
Бракосочетание
22.01.1861

Жена: Стативкина Ефросинья Федорова

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Witnesses:ПО ЖЕНИХУ ПОРУЧИТЕЛИ АЛЕКСЕЙ И ФЕДОР СТРЕЖЕКОЗИНЫ И ПО НЕВЕСТЕ КАЗАКИ ЕФИМ ШЕСТАКОВ И АБРАМ НАБОКИН
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Параскева Михайлова

Мать ребёнка: Стативкина Ефросинья Федорова

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стативкин Гавриил Михайлович

Мать ребёнка: Стативкина Ефросинья Федорова

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стативкин Прокофий Михайлов

Мать ребёнка: Стативкина Ефросинья Федорова

Смерть
Неизвестно
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