Шкрыль Андрей Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкрыль Андрей Кузьмич

Место рождения

Сумская обл. Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сумская обл. Украина
Рождение ребёнка
29.01.1942

Дочь: Волчек Зинаида Андреевна

Мать ребёнка: Шпаковская Нина Иосифовна

д.Слобода Минский р-н Минской обл., Беларусь
Зинаида Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Шпаковская Нина Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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