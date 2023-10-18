Шкрыль Андрей Кузьмич
Место рожденияСумская обл. Украина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Сумская обл. Украина
Рождение ребёнка
29.01.1942
Дочь: Волчек Зинаида Андреевна
Мать ребёнка: Шпаковская Нина Иосифовна
д.Слобода Минский р-н Минской обл., Беларусь
Зинаида Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Шпаковская Нина Иосифовна
Смерть
Неизвестно