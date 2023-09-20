Пелагея Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Трофим Ильин
Отец ребёнка: Илья Иванов
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Сытина Марфа Ильина
Отец ребёнка: Илья Иванов
Труфаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно