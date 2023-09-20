Пелагея Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Трофим Ильин

Отец ребёнка: Илья Иванов

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Сытина Марфа Ильина

Отец ребёнка: Илья Иванов

Труфаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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