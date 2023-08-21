Юрлов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрлов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1949

Дочь: Шевченко Тамара Александровна

Мать ребёнка: Юрлова Евгения Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овичнникова Вера Александровна

Мать ребёнка: Юрлова Евгения Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: - - -

Смерть
Неизвестно
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