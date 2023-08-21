Юрлов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1949
Дочь: Шевченко Тамара Александровна
Мать ребёнка: Юрлова Евгения Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овичнникова Вера Александровна
Мать ребёнка: Юрлова Евгения Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: - - -
Смерть
Неизвестно