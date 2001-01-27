Силаева (Рыбина) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силаева (Рыбина) Ольга

Место рождения

Бахтызино, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

24.07.1913

Дата смерти

27.01.2001

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

Муж

1915 г.р.

Дети

1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

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ДК
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Место
Комментарий
Рождение
24.07.1913

Отец: Рыбин Иван

Мать: Рыбина Пелагея

Бахтызино, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
1938

Муж: Силаев Михаил

Рождение ребёнка
13.01.1939

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Силаев Михаил

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Силаев Михаил

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Развод
Неизвестно

Муж: Шотин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шотин Фёдор

Отец ребёнка: Шотин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шотин Александр

Смерть
27.01.2001
Вуктыл, Вуктыл, Республика Коми
Похороны
Неизвестно
Вуктыл, Вуктыл, Республика Коми
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