Силаева (Рыбина) Ольга
Место рождения
Дата рождения24.07.1913
Дата смерти27.01.2001
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1913
Отец: Рыбин Иван
Мать: Рыбина Пелагея
Бракосочетание
1938
Муж: Силаев Михаил
Рождение ребёнка
13.01.1939
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Силаев Михаил
Рождение ребёнка
10.11.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Силаев Михаил
Развод
Неизвестно
Муж: Шотин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шотин Фёдор
Отец ребёнка: Шотин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шотин Александр
Смерть
27.01.2001
Похороны
Неизвестно