Сагитова Минзиган Сахип-Гареевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагитова Минзиган Сахип-Гареевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Около 1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1915 г.р.
Около 1917 г.р.
1921 г.р.
1928 г.р.
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Добавил:

МШ
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Место
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Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Мугульсум Хаметгареевна

Отец ребёнка: Сагитов Мухаметгарей Салимович

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Сагитов Мухтар Гареевич

Отец ребёнка: Сагитов Мухаметгарей Салимович

Семенкино, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.11.1921

Дочь: Такеева Нафиса Гареевна

Отец ребёнка: Сагитов Мухаметгарей Салимович

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1928

Сын: Сагитов Халяф Гареевич

Отец ребёнка: Сагитов Мухаметгарей Салимович

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сагитов Мухаметгарей Салимович

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сагитов Мухаметгарей Салимович

Рождение ребёнка
20.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сагитов Мухаметгарей Салимович

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Около 1942