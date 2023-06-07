Сагитова Минзиган Сахип-Гареевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиОколо 1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Мугульсум Хаметгареевна
Отец ребёнка: Сагитов Мухаметгарей Салимович
Рождение ребёнка
Около 1917
Отец ребёнка: Сагитов Мухаметгарей Салимович
Семенкино, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.11.1921
Дочь: Такеева Нафиса Гареевна
Отец ребёнка: Сагитов Мухаметгарей Салимович
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Сагитов Мухаметгарей Салимович
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
Около 1936
Рождение ребёнка
20.02.1938
Смерть
Около 1942