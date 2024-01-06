Ковальчук Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковальчук Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.2020

Сын: Ковальчук Виктор Александрович

Мать ребёнка: Фалькова Анна Анатольевна

Рождение ребёнка
21.02.2021

Дочь: Ковальчук Валерия Александровна

Мать ребёнка: Фалькова Анна Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фалькова Анна Анатольевна

Официально брак не зарегистрирован
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