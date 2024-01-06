Ковальчук Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.2020
Сын: Ковальчук Виктор Александрович
Мать ребёнка: Фалькова Анна Анатольевна
Рождение ребёнка
21.02.2021
Дочь: Ковальчук Валерия Александровна
Мать ребёнка: Фалькова Анна Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Официально брак не зарегистрирован