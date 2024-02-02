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Мария Михайловна
Мария Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1882
Дата смерти
1882
Пол
Женский
Отец
Михаил Антонович (1855)
1857 г.р.
Мать
Дарья Андреевна
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец:
Михаил Антонович (1855)
Мать:
Дарья Андреевна
Смерть
1882
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