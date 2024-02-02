Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1882

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Михаил Антонович (1855)

Мать: Дарья Андреевна

Смерть
1882
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