Гаврило (Автономов)
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Артамон (Автоном) Петров
Мать: Ирина (Арина)
Рождение ребёнка
1833
Сын: Андрей Гаврилов
Мать ребёнка: Авдотья Михайлова
Рождение ребёнка
1839
Сын: Александр Гаврилов
Мать ребёнка: Авдотья Михайлова
Рождение ребёнка
1841
Сын: Дмитрий Гаврилов
Мать ребёнка: Авдотья Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Гаврилова
Мать ребёнка: Авдотья Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросиния Гаврилова
Мать ребёнка: Авдотья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Михайлова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно