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Гаврило (Автономов)

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Место рождения

Медениково, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Артамон (Автоном) Петров

Мать: Ирина (Арина)

Медениково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Андрей Гаврилов

Мать ребёнка: Авдотья Михайлова

Медениково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Александр Гаврилов

Мать ребёнка: Авдотья Михайлова

Рождение ребёнка
1841

Сын: Дмитрий Гаврилов

Мать ребёнка: Авдотья Михайлова

Медениково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Гаврилова

Мать ребёнка: Авдотья Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросиния Гаврилова

Мать ребёнка: Авдотья Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Михайлова

Место жительства
Неизвестно
Медениково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
Медениково, Костромской муниципальный район, Костромская область
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