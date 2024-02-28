Сачко Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения06.12.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1955
Отец: Сачко Николай Иванович
Мать: Сачко Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
07.08.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сачко Тамара Николаевна
Рождение ребёнка
14.03.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сачко Тамара Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сачко Тамара Николаевна