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Сачко Иван Николаевич

Место рождения

Орлеан, Благовещенский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

06.12.1955

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1919 г.р.

Жена

1956 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
06.12.1955

Отец: Сачко Николай Иванович

Мать: Сачко Мария Алексеевна

Орлеан, Благовещенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
07.08.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сачко Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
14.03.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сачко Тамара Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сачко Тамара Николаевна

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