Каштанова (Белова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1921
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каштанов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каштанов Анатолий
Смерть
Неизвестно