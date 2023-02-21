Каштанова (Белова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каштанова (Белова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1921

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каштанов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каштанов Анатолий

Смерть
Неизвестно
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