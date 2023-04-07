Ирина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Сигклитикия Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Евгения Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Агния Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Прокофьев Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Емельянович
Смерть
Неизвестно