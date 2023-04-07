Ирина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Емельянович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Сигклитикия Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Емельянович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Евгения Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Емельянович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Емельянович

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Агния Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Емельянович

Рождение ребёнка
1864

Сын: Прокофьев Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Емельянович

Смерть
Неизвестно
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