Коновалова (Сафонова) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Сафонова) Анастасия Михайловна

Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

03.01.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1895

Отец: Сафонов Михаил алексеевич

Мать: Сафонова Анна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Оренбург
Рождение ребёнка
26.08.1926

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Кузьмин Андрей Васильевич

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.09.1939

Сын: Кузьмин Виктор

Отец ребёнка: Кузьмин Андрей Васильевич

Россия
Развод
Неизвестно

Муж: Коновалов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Коновалов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмин Андрей Васильевич

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Андрей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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