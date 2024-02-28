Коновалова (Сафонова) Анастасия Михайловна
Место рождения
Дата рождения03.01.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1895
Отец: Сафонов Михаил алексеевич
Мать: Сафонова Анна
Оренбург
Рождение ребёнка
26.08.1926
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Кузьмин Андрей Васильевич
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.09.1939
Сын: Кузьмин Виктор
Отец ребёнка: Кузьмин Андрей Васильевич
Россия
Развод
Неизвестно
Муж: Коновалов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Коновалов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коновалов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузьмин Андрей Васильевич
Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно