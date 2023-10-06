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Зенков Семен Львович
Зенков Семен Львович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1909
Пол
Мужской
Отец
Зенков Лев Андреевич
Мать
Аксинья Арсентьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец:
Зенков Лев Андреевич
Мать:
Аксинья Арсентьевна
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