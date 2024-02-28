Вернер Теодор Иоганн Карл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вернер Теодор Иоганн Карл

Место рождения

Кулдига, Kuldīgas novads

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кулдига, Kuldīgas novads
ныне Кулдига
Рождение ребёнка
11.01.1873

Сын: Вернер Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: Вернер Анна Козьмина

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вернер Анна Козьмина

Смерть
Неизвестно
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