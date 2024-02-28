Вернер Теодор Иоганн Карл
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
ныне Кулдига
Рождение ребёнка
11.01.1873
Сын: Вернер Владимир Фёдорович
Мать ребёнка: Вернер Анна Козьмина
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вернер Анна Козьмина
Смерть
Неизвестно