Валиуллин Вакыйф
Место рожденияТатарская АССР, Рыбно-Слободский р-н, с. Большой Салтан
Дата рождения03.09.1936
Дата смерти26.10.2005
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1936
Отец: Валиуллин ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1964
Рождение ребёнка
10.01.1967
Рождение ребёнка
10.04.1972
Смерть
26.10.2005