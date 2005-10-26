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Валиуллин Вакыйф

Место рождения

Татарская АССР, Рыбно-Слободский р-н, с. Большой Салтан

Дата рождения

03.09.1936

Дата смерти

26.10.2005

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1936

Отец: Валиуллин ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валиуллина (Валиуллина) Рашида

Рождение ребёнка
10.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валиуллина (Валиуллина) Рашида

Рождение ребёнка
10.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валиуллина (Валиуллина) Рашида

Смерть
26.10.2005

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