Климочкин Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения13.01.1903
Дата смерти29.06.1978
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1903
Отец: Климочкин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1930
Сын: Климочкин Вячеслав Иванович
Мать ребёнка: Климочкина Екатерина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климочкин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Климочкина Екатерина Васильевна
Смерть
29.06.1978