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Климочкин Иван Васильевич

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Место рождения

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

13.01.1903

Дата смерти

29.06.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1903

Отец: Климочкин Василий

Мать: не указана

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.09.1930

Сын: Климочкин Вячеслав Иванович

Мать ребёнка: Климочкина Екатерина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климочкина Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климочкин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Климочкина Екатерина Васильевна

Смерть
29.06.1978
Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
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