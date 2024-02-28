Шайхутдинов Рахип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШайхутдинов Рахип

Шайхутдинов Рахип

Место рождения

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.12.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

1955 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1962 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1926

Отец: Шайхетдинов Борхан

Мать: Минлебанат

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.10.1955

Сын: Шайхутдинов Рустам

Мать ребёнка: Сафура Галяметдин Кызы

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафура Галяметдин Кызы

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафура Галяметдин Кызы

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.04.1962

Сын: Шайхутдинов Марсель

Мать ребёнка: Сафура Галяметдин Кызы

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close