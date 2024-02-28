Шайхутдинов Рахип
Место рождения
Дата рождения02.12.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1926
Отец: Шайхетдинов Борхан
Мать: Минлебанат
Рождение ребёнка
25.10.1955
Сын: Шайхутдинов Рустам
Мать ребёнка: Сафура Галяметдин Кызы
Рождение ребёнка
29.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сафура Галяметдин Кызы
Рождение ребёнка
24.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сафура Галяметдин Кызы
Рождение ребёнка
11.04.1962
Сын: Шайхутдинов Марсель
Мать ребёнка: Сафура Галяметдин Кызы
Смерть
Неизвестно