Соловьев Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1916
Рождение ребёнка
1945
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соловьева Александра
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно