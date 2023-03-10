Соловьев Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьев Дмитрий Иванович

Соловьев Дмитрий Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1872 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1916

Отец: Соловьев Иван Константинович

Мать: Момзырева Матрёна Андреевна

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева Александра

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Александра

Смерть
Неизвестно
Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Похороны
Неизвестно
Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close