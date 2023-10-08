Короткова Илья Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1940
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Коротков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Хохлова Вера Васильевна
Рождение ребёнка
15.10.1930
Дочь: Короткова Мария Ильинична
Мать ребёнка: Хохлова Вера Васильевна
Скворечное, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Хохлова Вера Васильевна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Короткова Анна Ильич
Мать ребёнка: Хохлова Вера Васильевна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Короткова Антанина Ильич
Мать ребёнка: Хохлова Вера Васильевна
Смерть
1940