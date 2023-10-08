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Короткова Илья Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Коротков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Коротков Николай Ильич

Мать ребёнка: Хохлова Вера Васильевна

Рождение ребёнка
15.10.1930

Дочь: Короткова Мария Ильинична

Мать ребёнка: Хохлова Вера Васильевна

Скворечное, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Коротков Александр Иличь

Мать ребёнка: Хохлова Вера Васильевна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Короткова Анна Ильич

Мать ребёнка: Хохлова Вера Васильевна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Короткова Антанина Ильич

Мать ребёнка: Хохлова Вера Васильевна

Смерть
1940
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