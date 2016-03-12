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Бедрин Валерий Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1946

Дата смерти

12.03.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.06.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
12.03.2016
Омск, город Омск, Омская область
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