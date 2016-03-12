Бедрин Валерий Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1946
Дата смерти12.03.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.06.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
12.03.2016
Омск, город Омск, Омская область