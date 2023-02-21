Муратова (Черных) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муратова (Черных) Ольга Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1965

Пол

Женский

Отец

1936 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1990 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1965

Отец: Черных Василий Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1990

Дочь: Муратова Дарья Рашидовна

Отец ребёнка: Муратов Рашид Габбасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муратов Рашид Габбасович

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