Муратова (Черных) Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1965
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1965
Отец: Черных Василий Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1990
Дочь: Муратова Дарья Рашидовна
Отец ребёнка: Муратов Рашид Габбасович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Муратов Рашид Габбасович