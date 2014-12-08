Балезин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балезин Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1951

Дата смерти

08.12.2014

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1951

Отец: Балезин Николай Михайлович

Мать: Балезина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
11.10.1983

Дочь: Митяшина Ольга Александровна

Мать ребёнка: Балезина Надежда Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балезина Надежда Кузьминична

Смерть
08.12.2014
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