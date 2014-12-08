Балезин Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1951
Дата смерти08.12.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1951
Рождение ребёнка
11.10.1983
Дочь: Митяшина Ольга Александровна
Мать ребёнка: Балезина Надежда Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Балезина Надежда Кузьминична
Смерть
08.12.2014