Кургузов Анатолий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кургузов Анатолий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кургузова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кургузов Вячеслав Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кургузов Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

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