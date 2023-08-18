Антуфьев Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антуфьев Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1969 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1991

Отец: не указан

Мать: Антуфьева Людмила Борисовна

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