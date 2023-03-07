Жидкова Анисья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жидкова Анисья Александровна

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Место рождения

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Жидков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Жидков Николай Иванович

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Жидков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Жидков Николай Иванович

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Жидкова Павла Николаевна

Отец ребёнка: Жидков Николай Иванович

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жидков Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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