Жидкова Анисья Александровна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Жидков Николай Иванович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Жидков Василий Николаевич
Отец ребёнка: Жидков Николай Иванович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Жидкова Павла Николаевна
Отец ребёнка: Жидков Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно