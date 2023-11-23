Бондин Василий Абрамович
Место рожденияРоссия, Саратовская обл., Ершовский р-н, Николаевский с/с
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Бондин Абрам
Мать: не указана
Россия, Саратовская обл., Ершовский р-н, Николаевский с/с
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бондина Екатерина П.
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
комбайнер
Смерть
Неизвестно
пропал без вести 12 декабря 1941г.