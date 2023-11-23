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Бондин Василий Абрамович

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Место рождения

Россия, Саратовская обл., Ершовский р-н, Николаевский с/с

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Бондин Абрам

Мать: не указана

Россия, Саратовская обл., Ершовский р-н, Николаевский с/с
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондина Екатерина П.

Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
комбайнер
Смерть
Неизвестно
пропал без вести 12 декабря 1941г.
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