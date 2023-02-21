Илькин Николай Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илькин Николай Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

26.07.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1934

Дочь: Кистенева Вера Николаевна

Мать ребёнка: Илькина Анастасия Дмитриевна

Смерть
26.07.1974
Умер в Самарской области, Красноармейского района, Красный май. Что-то было с печенью.
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