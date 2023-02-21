Илькин Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти26.07.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1934
Дочь: Кистенева Вера Николаевна
Мать ребёнка: Илькина Анастасия Дмитриевна
Смерть
26.07.1974
Умер в Самарской области, Красноармейского района, Красный май. Что-то было с печенью.