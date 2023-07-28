Карпова (Морозова) Ольга
Место рожденияРоссия
Дата рождения11.07.1905
Дата смерти?.03.1985
ПолЖенский
Отец
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1905
Отец: Мельникова Константин Константинович
Мать: Анна Юльевна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борис Иванович
Отец ребёнка: Карпов Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карпов Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Карпов Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.03.1985