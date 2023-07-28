Карпова (Морозова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова (Морозова) Ольга

Место рождения

Россия

Дата рождения

11.07.1905

Дата смерти

?.03.1985

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1905

Отец: Мельникова Константин Константинович

Мать: Анна Юльевна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борис Иванович

Отец ребёнка: Карпов Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Карпов Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Карпов Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Иван Федорович

Смерть
?.03.1985