Чижова (Бормотова) Варвара Илларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чижова (Бормотова) Варвара Илларионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Пол

Женский

Отец

Около 1809 г.р.

Мать

Около 1820 г.р.

Муж

Около 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Бормотов Иларий Иванович

Мать: Бормотова Анисья Ивановна

Бракосочетание
26.09.1894 ст.

Муж: Чижов Александр Николаев

Мышенки, Заокский муниципальный район, Тульская область
Свидетели по жениху: Солонинской волости дер. Шониной крест. Терентий Григорьев Кононов и мещанин г.Серпухова Василий Николаев Свивальнев. По невесте: Тарусский мещанин Петр Иларионов Бормотов и Сашки... Показать все
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