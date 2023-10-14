Чижова (Бормотова) Варвара Илларионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Бракосочетание
26.09.1894 ст.
Мышенки, Заокский муниципальный район, Тульская область
Свидетели по жениху: Солонинской волости дер. Шониной крест. Терентий Григорьев Кононов и мещанин г.Серпухова Василий Николаев Свивальнев. По невесте: Тарусский мещанин Петр Иларионов Бормотов и Сашки... Показать все