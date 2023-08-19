Ахсанов Карим Рафикович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахсанов Карим Рафикович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1924

Дата смерти

07.11.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1951

Дочь: Сабиров Фархинур Каримовна

Мать ребёнка: Халима Нурулловна

Развод
Неизвестно

Жена: Халима Нурулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халима Нурулловна

Смерть
07.11.1982
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