Ахсанов Карим Рафикович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1924
Дата смерти07.11.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1951
Дочь: Сабиров Фархинур Каримовна
Мать ребёнка: Халима Нурулловна
Развод
Неизвестно
Жена: Халима Нурулловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Халима Нурулловна
Смерть
07.11.1982