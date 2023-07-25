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Боков Георгий Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Отец

1818 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
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Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Боков Никита Прохорович

Мать: не указана

Смерть
1854