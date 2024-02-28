Тимоничев Андрей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения13.08.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1888 ст.
Рождение ребёнка
12.02.1921
Сын: Тимоничев Виктор Андреевич
Мать ребёнка: Тимоничева Стефанида
Рождение ребёнка
03.08.1922
Дочь: Тимоничева Вера Андреевна
Мать ребёнка: Тимоничева Стефанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимоничева Стефанида
Смерть
Неизвестно