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Тимоничев Андрей Яковлевич

Место рождения

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

13.08.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1888 ст.

Отец: Тимоничев Яков Васильевич

Мать: Тимоничева Дарья Яковлевна

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.02.1921

Сын: Тимоничев Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Тимоничева Стефанида

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.08.1922

Дочь: Тимоничева Вера Андреевна

Мать ребёнка: Тимоничева Стефанида

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимоничева Стефанида

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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