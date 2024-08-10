Романчук Михаил Романович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смерти12.07.1800 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Хмарук (Романчук) Мария Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Романчук Григорий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Романчук Параскева Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Романчук Онисим (Анисим) Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
12.07.1800 ст.
Брусилов, Житомирська область
Вознесенская церковь