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Романчук Михаил Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

12.07.1800 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Хмарук (Романчук) Мария Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Романчук Григорий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Романчук Параскева Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Романчук Онисим (Анисим) Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
12.07.1800 ст.
Брусилов, Житомирська область
Вознесенская церковь

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