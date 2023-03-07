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Шатунов Корнило Лазарев

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Место рождения

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

После 1814

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Шатунов Лазарь Матвеев

Мать: Шатунова Варвара Ермилова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Марфа Корнилова

Мать ребёнка: Шатунова Евдокия

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Васса Корнилова

Мать ребёнка: Шатунова Евдокия

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Шатунов Михаил Корнилов

Мать ребёнка: Шатунова Евдокия

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Вера Корнилова

Мать ребёнка: Шатунова Евдокия

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Ирина Корнилова

Мать ребёнка: Шатунова Евдокия

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатунова Евдокия

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1814
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