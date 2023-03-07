Шатунов Корнило Лазарев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиПосле 1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Шатунов Лазарь Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Марфа Корнилова
Мать ребёнка: Шатунова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Васса Корнилова
Мать ребёнка: Шатунова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1814
Мать ребёнка: Шатунова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Вера Корнилова
Мать ребёнка: Шатунова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Ирина Корнилова
Мать ребёнка: Шатунова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шатунова Евдокия
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1814