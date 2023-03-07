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(Костромина) Мавра Романова

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Место рождения

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Около 1751 г.р.

Мать

Около 1758 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Костромин Роман Данилов

Мать: Костромина Алена Симанова

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1812
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