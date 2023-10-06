Озерова (Скарятина) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Озерова (Скарятина) Надежда Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1773

Сын: Озеров Петр Иванович

Отец ребёнка: Озеров Иван Петрович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Озеров Василий Иванович

Отец ребёнка: Озеров Иван Петрович

Рождение ребёнка
После 1779

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Озеров Иван Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1781

Сын: Озеров Иван Иванович

Отец ребёнка: Озеров Иван Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1782

Дочь: Аграфена Ивановна

Отец ребёнка: Озеров Иван Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Озеров Иван Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1792

Дочь: Митусова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Озеров Иван Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1793

Сын: Озеров Михаил Иванович

Отец ребёнка: Озеров Иван Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубовицкая Мария Ивановна

Отец ребёнка: Озеров Иван Петрович

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