Озерова (Скарятина) Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1773
Сын: Озеров Петр Иванович
Отец ребёнка: Озеров Иван Петрович
Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Озеров Иван Петрович
Рождение ребёнка
После 1779
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Озеров Иван Петрович
Рождение ребёнка
После 1781
Сын: Озеров Иван Иванович
Отец ребёнка: Озеров Иван Петрович
Рождение ребёнка
После 1782
Дочь: Аграфена Ивановна
Отец ребёнка: Озеров Иван Петрович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Озеров Иван Петрович
Рождение ребёнка
После 1792
Дочь: Митусова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Озеров Иван Петрович
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Озеров Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубовицкая Мария Ивановна
Отец ребёнка: Озеров Иван Петрович