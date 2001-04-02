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Минин Анатолий Ильич

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Место рождения

с. Черновка Кинель-Черкасский район Куйбышевская область

Дата рождения

25.08.1938

Дата смерти

02.04.2001

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1938

Отец: Минин Илья Федорович

Мать: Минина Мария Еремеевна

с. Черновка Кинель-Черкасский район Куйбышевская область
Рождение ребёнка
13.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минина Мария Николаевна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
05.10.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минина Мария Николаевна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Смерть
02.04.2001
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