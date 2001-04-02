Минин Анатолий Ильич
Место рожденияс. Черновка Кинель-Черкасский район Куйбышевская область
Дата рождения25.08.1938
Дата смерти02.04.2001
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1938
Отец: Минин Илья Федорович
Мать: Минина Мария Еремеевна
с. Черновка Кинель-Черкасский район Куйбышевская область
Рождение ребёнка
13.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Минина Мария Николаевна
Рождение ребёнка
05.10.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Минина Мария Николаевна
Смерть
02.04.2001