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Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.03.1912
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Яков Егоров
1881 г.р.
Мать
Матрона Федоровна
1889 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1912
Отец:
Яков Егоров
Мать:
Матрона Федоровна
Смерть
Неизвестно
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