Алексей Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1912

Отец: Яков Егоров

Мать: Матрона Федоровна

Смерть
Неизвестно
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