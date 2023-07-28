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Юдин Павел Михайлович

Место рождения

Алферовская, Устьвельская волость, Вельский уезд

Дата рождения

10.12.1903

Дата смерти

26.06.1904

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1903

Отец: Юдин Михаил Иванович

Мать: Лариса Клепиковна

Алферовская, Устьвельская волость, Вельский уезд
10.12.1903 Родился Павел у Михаила Иванова Юдина и Ларисы Клеопиковны. Крещена 11.12 воспреимник Алексей Арсениев Юдин. ГААО Ф29 оп39 д645 л328об-329
Смерть
26.06.1904
Алферовская, Устьвельская волость, Вельский уезд
10.12.1903 Родился Павел у Михаила Иванова Юдина и Ларисы Клеопиковны. Крещена 11.12 воспреимник Алексей Арсениев Юдин. ГААО Ф29 оп39 д645 л328об-329