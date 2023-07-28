Юдин Павел Михайлович
Место рождения
Дата рождения10.12.1903
Дата смерти26.06.1904
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1903
Отец: Юдин Михаил Иванович
Мать: Лариса Клепиковна
10.12.1903 Родился Павел у Михаила Иванова Юдина и Ларисы Клеопиковны. Крещена 11.12 воспреимник Алексей Арсениев Юдин. ГААО Ф29 оп39 д645 л328об-329
Смерть
26.06.1904
10.12.1903 Родился Павел у Михаила Иванова Юдина и Ларисы Клеопиковны. Крещена 11.12 воспреимник Алексей Арсениев Юдин. ГААО Ф29 оп39 д645 л328об-329