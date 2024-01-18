Мызина Анна Фроловна
Место рожденияДеревня Ряхово Зарайского уезда Рязанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Ряхово Зарайского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
17.10.1915
Сын: Мызин Иван Петрович
Отец ребёнка: Мызин Петр Сергеевич
Деревня Ряхово Зарайского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мызин Петр Сергеевич
Место жительства
Неизвестно
Деревня Ряхово Зарайского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно
Деревня Ряхово Зарайского уезда Рязанской губернии