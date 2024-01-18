Мызина Анна Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мызина Анна Фроловна

Место рождения

Деревня Ряхово Зарайского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Ряхово Зарайского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
17.10.1915

Сын: Мызин Иван Петрович

Отец ребёнка: Мызин Петр Сергеевич

Деревня Ряхово Зарайского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мызин Петр Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Деревня Ряхово Зарайского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно
Деревня Ряхово Зарайского уезда Рязанской губернии
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