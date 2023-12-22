Третьяков Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьяков Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Третьяков Александр Андреевич

Мать: не указана

Год рождения указан приблизительно. Возможно 1928 или промежуток между 1924 и 1928.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Третьяков Валерий Владимирович

Мать ребёнка: Третьякова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова Александра

Смерть
Неизвестно
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