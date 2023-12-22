Третьяков Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Третьяков Александр Андреевич
Мать: не указана
Год рождения указан приблизительно. Возможно 1928 или промежуток между 1924 и 1928.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Третьяков Валерий Владимирович
Мать ребёнка: Третьякова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Третьякова Александра
Смерть
Неизвестно