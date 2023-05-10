Иванова Галина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Галина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1955

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1955

Отец: Долматов Андрей Георгиевич

Мать: Долматова Надежда Федоровна

Рождение ребёнка
18.10.1974

Сын: Родионов Евгений Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.04.1977

Дочь: Никитенко Алеся Александровна

Отец ребёнка: Иванов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
08.09.1984

Дочь: Горошко Наталья Александровна

Отец ребёнка: Иванов Александр Николаевич

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