Иванова Галина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1955
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1955
Рождение ребёнка
18.10.1974
Сын: Родионов Евгений Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.04.1977
Дочь: Никитенко Алеся Александровна
Отец ребёнка: Иванов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
08.09.1984
Дочь: Горошко Наталья Александровна
Отец ребёнка: Иванов Александр Николаевич