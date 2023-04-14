Дуничева (Дулова) Мария Асигкритовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуничева (Дулова) Мария Асигкритовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1898

Муж: Дуничев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
11.03.1903

Сын: Дуничев Асигкрит Иванович

Отец ребёнка: Дуничев Иван Андреевич

Прокопово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дуничев Николай Иванович

Отец ребёнка: Дуничев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дуничев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Дуничев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуничева Поликсения Ивановна

Отец ребёнка: Дуничев Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
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