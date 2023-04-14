Дуничева (Дулова) Мария Асигкритовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1898
Рождение ребёнка
11.03.1903
Сын: Дуничев Асигкрит Иванович
Отец ребёнка: Дуничев Иван Андреевич
Прокопово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дуничев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дуничев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуничева Поликсения Ивановна
Отец ребёнка: Дуничев Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно