Астафьев Александр Астафьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Госархив Новгородской области Ф.228, оп.3, д.2
Призыв на военную службу
04.02.1917
Поводье, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
180 пех. з. полк Госархив Новгородской области Ф.228, оп.3, д.2
Смерть
Неизвестно