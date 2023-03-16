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Астафьев Александр Астафьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Госархив Новгородской области Ф.228, оп.3, д.2
Призыв на военную службу
04.02.1917
Поводье, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
180 пех. з. полк Госархив Новгородской области Ф.228, оп.3, д.2
Смерть
Неизвестно
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