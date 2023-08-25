(Лондон) Беба
Место рожденияЛенинградская область, СССР
Дата рождения27.08.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1922
Отец: London Abram / Avraham
Мать: Liuba
Ленинградская область, СССР
Военная служба
15.10.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Лейтенант мед. службы ЭГ 283; ЭГ 280 1 БелФ; ЭГ 280 ЛенФ
Военная награда
06.04.1985
Министр обороны СССР
Орден Отечественной войны II степени
Военная награда
Неизвестно
Медаль "За оборону Ленинграда";Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Смерть
Неизвестно