Грехова Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти14.08.1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: Грехов Петр Иванович
Бракосочетание
18.01.1820
Муж: Грехов Петр Иванович
Рождение ребёнка
09.09.1821
Дочь: Турунова (Грехова) Надежда Петровна
Отец ребёнка: Грехов Петр Иванович
Рождение ребёнка
09.06.1824
Дочь: (Грехова) Агрипина Петровна
Отец ребёнка: Грехов Петр Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1826
Отец ребёнка: Грехов Петр Иванович
Рождение ребёнка
03.11.1828
Дочь: Барушкова (Грехова) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Грехов Петр Иванович
Рождение ребёнка
15.10.1830
Отец ребёнка: Грехов Петр Иванович
Рождение ребёнка
22.06.1832
Сын: Грехов Иван Петрович
Отец ребёнка: Грехов Петр Иванович
Смерть
14.08.1833