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Грехова Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

14.08.1833

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Грехов Петр Иванович

Бракосочетание
18.01.1820

Муж: Грехов Петр Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.09.1821

Дочь: Турунова (Грехова) Надежда Петровна

Отец ребёнка: Грехов Петр Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.06.1824

Дочь: (Грехова) Агрипина Петровна

Отец ребёнка: Грехов Петр Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.08.1826

Сын: Грехов Василий Петрович

Отец ребёнка: Грехов Петр Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.11.1828

Дочь: Барушкова (Грехова) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Грехов Петр Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.10.1830

Сын: Грехов Аврамий Петрович

Отец ребёнка: Грехов Петр Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.06.1832

Сын: Грехов Иван Петрович

Отец ребёнка: Грехов Петр Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
14.08.1833
Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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